"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним

Практикующая психологиня Елена Гержений советует уехавшим за границу украинцам трансформировать чувство вины - оно должно вдохновлять и мотивировать поддерживать своих соотечественников оставшихся на Родине. Фото предоставлено Еленой Гержений.

Вторую неделю в Украине идет война с российскими оккупантами. За это время за границу выехали 1,7 миллиона украинцев и сотни тысяч жителей восточных областей временно переселились на Западную Украину. Сейчас беженцы массово публикуют в соцсетях обращения к соотечественникам о том, как чувствуют вину, что покинули свою Родину. Хотя многие не понимают, поступили ли правильно, когда решили выехать из собственных домов. Некоторые же из оставшихся возмущаются поведением беженцев и осуждают их.

Gazeta.ua поговорила с практикующей психологом и гештальт-консультантом Еленой Гержений о том, как не винить себя временно покинувшим Украину беженцам и вынужденным переселенцам. Как побороть синдром вины уцелевшего и как перестать осуждать поведение соотечественников, которые сейчас за границей.

Что такое синдром вины уцелевшего

Это социально-психологический феномен, возникающий у переживших или тех, кто стал свидетелей травмирующих событий, в данном случае войны. Этому синдрому характерна апатия, потеря физических сил, желание что-нибудь делать и даже нежелание жить. Доходит до суицидальных мыслей, самоповреждения. Также навязчивые мысли о том, что люди могли что-либо сделать, но не сделали.

Они не могут спать, отказываются от еды или не имеют аппетита. У них может быть тошнота – организм будто протестует, отторгает это все, не может принять. Людям не хочется ни с кем общаться. Прибавляется стыд и вина, что они уцелели, а другие люди гибнут. То есть отчаяние и постоянное ощущение такого горя, беспомощности характерны для этого синдрома. Его чувствуют многие украинцы сейчас. Сравнивают себя с теми, кому сейчас хуже, или с погибшими - и чувствуют боль и горе, злобу, стыд, за то, что им лучше.

Именно благодаря чувству вины, сочувствию люди помогают тем, кто сейчас в беде

Самое главное в этой ситуации — понимать, что этот феномен нормальный. Испытывать эти все эмоции в этой ненормальной ситуации – нормально. Именно благодаря чувству вины, сочувствию люди помогают тем, кто сейчас в беде. Это заставляет нас объединяться, делать что-то не только для своего выживания, но и для выживания тех, кто нам важен — семья, друзья, в целом государство.

Как побороть чувство вины

Главное сделать так, чтобы это чувство нас не разрушало, а мотивировало. Не парализовало, а давало толчок к каким-то действиям. Надо понимать, что спасая себя и свою семью, мы спасаем частицу Украины. То есть, если человек здоров, сыт, выспан, спокоен, он может принести гораздо больше пользы, чем когда он в плохом состоянии. Поэтому прежде всего, чтобы максимально правильно действовать, мы должны позаботиться о себе — хорошо спать, есть, быть максимально оптимистично настроенными, прагматическими.

Если возникают чувства стыда и вины, желательно определить, что именно мы можем сделать для того, чтобы перестать эти чувства испытывать. То есть как-то помочь другим. Можно написать список "как я конкретно могу помочь тем, кому труднее". Это могут быть какие-нибудь маленькие дела, например, помочь соседу пронести продукты, если он сам не может. Позаботиться о том, кто рядом в бомбоубежище. То есть лучше делать что-то маленькое — достижимое и реальное, чем строить какие-то планы фантастического спасения, которые никогда не сбудутся. Делать то, что вы можете и умеете. Кто может бесплатный массаж предоставлять, а кто может сетки плести.

Лучше делать что-то маленькое — достижимое и реальное, чем строить какие-то планы фантастического спасения, которые никогда не сбудутся

Важно сначала помочь ближайшим людям, которые рядом с нами. Это могут быть дети, близкие, домашние животные, нуждающиеся в уходе. Затем попытаться позаботиться о людях, которые находятся дальше. Если они в порядке, то можно узнать, нужно ли в вашем районе или городке волонтерская помощь или в подразделении терробороны и так далее.

То есть, надо подумать, где вы можете быть полезным. Если там этого достаточно, можно помогать информационно в соцсетях, выявлять фейки, распространять какую-нибудь полезную информацию. Это маленькие шаги, но вы можете помочь. И помните, что вы точно не виноваты в происходящем. Все мы являемся жертвой этой ситуации. Мы можем очень злиться на жизнь в целом, и это нормально. Все эмоции, которые мы проживаем сейчас – это нормально.

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Рядом с виной может быть и стыд типа "как я могу жаловаться, когда люди прячутся в подвалы, а я здесь жалуюсь, что мне еда не такая, а там люди умирают". И вот этот стыд, он словно уединяет, замыкает, мы остаемся наедине со своими чувствами. Самое главное, если вы чувствуете, что у вас синдром выжившего нужно понять — очень важно, чтобы какая-то часть населения сохранила свою психику, свою нервную систему и смогла оказать помощь сейчас, а также по окончании войны. Для этого и следует разделить с кем-то свои чувства.

Нужно понять – очень важно, чтобы какая-то часть населения сохранила свою психику, свою нервную систему и смогла оказать помощь сейчас, а также по окончании войны

Как улучшить свое эмоциональное состояние

Чтобы злость не выливалась на близких, нужно находить безопасный выход – кричать, махать руками, топать ногами, побить что-нибудь мягкое, можно полотенце растягивать, бить им по полу. Накопившиеся гормоны стресса должны выйти. И из-за таких действий людям станет легче и смогут думать более рационально, спокойно. Так же со слезами – не нужно их душить целыми днями. Лучше выделить себе 10-15 минут, покричать, прореветься, потому что сдержанные эмоции будут создавать проблемы со здоровьем.

Нужно отдавать себе отчет, что все, что вы можете делать – вы делаете, и это важно. Нет ничего лишнего, или очень мелкого, любое крохотное дело — даже подметание пола, приготовление пищи, нам возвращают контроль, хоть над чем-нибудь. Потому что мы не можем контролировать ситуацию, а действие нас "заземляет", отвлекает от тревоги, дает ощущение улучшения в одном маленьком месте. Также должно быть общение с другими. Чем больше люди говорят друг с другом, тем легче все это переживают. Старайтесь общаться, делиться чувствами.

Оставшиеся в Украине имеют право злиться?

Сейчас мы проходим стадии принятия жизненных перемен и утрат. Это возражение, злоба, депрессии и принятие. Они могут чередоваться или бить в перемешке. И вот именно эта злость, этот гнев, наступают как следствие осознания, что кто-то уехал, а я здесь остался, потому что у них была возможность, деньги, у меня - не было.

И эта раздражительность, злоба, поиск виновных, чувство несправедливости особенно остры в этот период. Здесь важно помочь себе и близким пережить эту эмоцию злобы. Поэтому и эти люди иногда пишут агрессивные комментарии – так выбрасывают эмоции. Поэтому нужно пытаться выливать это в конструктив, не оскорбляя других. Потому что каждый имеет свою точку терпения и свой выбор — кто выезжает, кто остается. И это нормально.

Злость и гнев должны выходить, потому что это разрушительние эмоции

Можно писать о своем гневе и эмоциях в дневнике, выговаривать их вслух, кричать. Злость и гнев должны выходить, потому что это разрушительние эмоции. Злость – это одна из базовых наших эмоций. Она очень сильна. Если мы ее никуда не будем девать, организм будет разрушаться изнутри, поэтому ее нужно выплескивать, но в конструктивном направлении. Когда мы покричим, потопаем, побьем полотенцем диван, станет легче. И гормон стресса кортизол выбросится.

Выехавшие должны понимать тех, кто остался. Их эмоции тоже нормальны и они имеют право сердиться. Но беженцам не стоит воспринимать это на свой счет, потому что у каждого разные ситуации и жизненные обстоятельства.

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Психологиня Елена Гержений