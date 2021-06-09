Все больше украинцев осознают агрессию России - социология

Рисунок с акции "Не покупай российское"

71% украинцев убеждены: между Украиной и Россией - война. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенного с 14 по 19 мая.

Большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе, как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков. Причем количество сторонников такой позиции за последние полтора года увеличилось с 45%, сообщают социологи.

Так, по сравнению с ноябрем 2019 года на западе доля сторонников такого определения выросла с 64% до 74%, в центре - от 54% до 62%, на юге - от 22% до 31%, а на востоке - от 24% до 33%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канал Мураева отделался 228 тис. грн штрафа за оскорбительные заявления в адрес Вооруженных сил Украины

Что между Украиной и Россией идет война, соглашается абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского (85%), Петра Порошенко (88%), Юлии Тимошенко (76%).

Среди избирателей Юрия Бойко только 31% согласовывают с этим утверждением, тогда как 50% его сторонников не согласны.

Социологи опросили 2020 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.