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воскресенье, 20 февраля 2022 16:55

"Время снова дать отпор агрессии Кремля" - в Киеве созвали народное вече
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На Майдане Незалежности началась акция "Майдан: память и справедливость".

Она началась с народного вече. Далее патриоты двинутся ходой памяти в Михайловский монастырь, чтобы почтить героев Небесной Сотни и показать свое единство перед российской вооруженной агрессией. Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия.

Украинцы собрались на Майдане, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни, показать миру и врагу, что не принимают во внимание угрозы Москвы и будут защищать свою землю
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
Украинцы собрались на Майдане, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни, показать миру и врагу, что не принимают во внимание угрозы Москвы и будут защищать свою землю
Украинцы собрались на Майдане, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни, показать миру и врагу, что не принимают во внимание угрозы Москвы и будут защищать свою землю
Украинцы собрались на Майдане, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни, показать миру и врагу, что не принимают во внимание угрозы Москвы и будут защищать свою землю
Украинцы собрались на Майдане, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни, показать миру и врагу, что не принимают во внимание угрозы Москвы и будут защищать свою землю

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"Революция Достоинства спасла Украину от российской оккупации. Теперь пора снова дать отпор агрессии Кремля и защитить достояние Майдана обильно политые кровью Героев", – отмечают организаторы акции.

В столицах европейских стран прошли акции в поддержку Украины, участники выступили против российской агрессии.

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20
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