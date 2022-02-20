"Время снова дать отпор агрессии Кремля" - в Киеве созвали народное вече

На Майдане Незалежности началась акция "Майдан: память и справедливость".

Она началась с народного вече. Далее патриоты двинутся ходой памяти в Михайловский монастырь, чтобы почтить героев Небесной Сотни и показать свое единство перед российской вооруженной агрессией. Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

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"Революция Достоинства спасла Украину от российской оккупации. Теперь пора снова дать отпор агрессии Кремля и защитить достояние Майдана обильно политые кровью Героев", – отмечают организаторы акции.

В столицах европейских стран прошли акции в поддержку Украины, участники выступили против российской агрессии.