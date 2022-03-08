Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович

За 7 марта ВСУ и Тероборона совершили не менее 7 контратак Фото: принт-скрин видео

Советник главы ОП Алексей Арестович 8 марта на брифинге рассказал о военной ситуации в Украине.

Видео было опубликовано в Офисе Президента Украины.

"ВСУ и другие силы продолжают оборонную операцию по удержанию противника по следующим направлениям: Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье. Противник пытается продвигаться, но получает ракетно-артиллерийские и авиаудары ВСУ", - рассказывает Алексей Арестович.

Он уточнил, что сообщения о якобы захвате Изюма – неправда, "там продолжаются бои".

За 7 марта ВСУ и Тероборона совершили не менее 7 контратак, одна из них – в Мариуполе, где уничтожили танковую колонну ВС РФ, вторая – в зоне ООС, где воздушно-десантное подразделение также нанесло удар по колонне противника.

"Темпы продвижения противника существенно замедлены, остановлены, а движущиеся силы – "идут малыми силами, проводят разведку и не представляют угрозы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестович рассказал о шансах захвата Киева оккупантами

Основные усилия тому враг перенес на информационно-психологические операции: именно поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах. Потери личного состава ВС РФ – уже более 12 тыс. человек", - отмечает советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал три основных причины, по которым Россия так быстро согласилась на переговоры с Украиной о прекращении войны. По его словам, такая скорость не имеет аналогов в мировой военной истории.