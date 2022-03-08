Офис президента назвал три причины согласия России на переговоры

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал три основных причины, по которым Россия так быстро согласилась на переговоры с Украиной о прекращении войны.

По его словам, такая скорость не имеет аналогов в мировой военной истории, передает "Главред".

Автор: ТАСС Украинская и русская переговорные делегации. Фото сделано во время первого раунда переговоров

По мнению Арестовича, возможные причины действий России таковы:

1. Все пошло не так, как ожидалось.

2. Переговоры были предложены для имитации процесса.

3. В России сразу поняли, что реакция Запада - не та, на которую рассчитывали, и надо изображать из себя людей, готовых к прекращению войны.

"Потому что "калибры" приехали туда (на переговоры. - Gazeta.ua). Показывают несерьезность отношения к переговорному процессу со стороны РФ. У нас состав делегации: глава парламентского большинства, министр обороны, советник главы Офиса президента. А у них – "что-то такое "мединское", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Отметил, что от раунда к раунду переговоров требования России снижаются.

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"Сейчас они постепенно снижают планку, судя по их официальным комментариям. Куда-то делась денацификация. А это было главное заявленное требование и первоочередная заявленная цель войны, объявленная высшим руководством РФ. Демилитаризация? Если посмотреть на потери российские – здесь вопрос, кто кого демилитаризует. мы это делаем по полной", - добавил Арестович.

Он напомнил, что переговоры России и Украины инициировала именно российская сторона уже на второй день полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы здесь ждали десант на Печерске, президенту предлагали эвакуироваться, а он отказался. Россия предложила переговоры на условии безусловной капитуляции Украины. Президент тогда посмеялся, потому что это было очень смешно. Это был второй день войны", - рассказал Арестович.

7 марта завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Белоруссии. Есть положительные сдвиги, сообщает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. В состав украинской делегации входят: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.