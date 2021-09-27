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понедельник, 27 сентября 2021 17:02

"Врач выдавливал локтями, акушерка щипцами тянула голову" - мать на лечение сына умоляет о помощи

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Автор: Фото предоставлено Галиной Захараш
  14-летний Павел Бокало из села Долголука на Львовщине имеет ДЦП, спастический тетрапаз. Нуждается в реабилитации в клинике Козявкина. Стоимость одного курса составляет более 20 тыс.грн.
14-летний Павел Бокало из села Долголука на Львовщине имеет ДЦП, спастический тетрапаз. Нуждается в реабилитации в клинике Козявкина. Стоимость одного курса составляет более 20 тыс.грн.

14-летний Павел Бокало из села Долголука на Львовщине имеет ДЦП, спастический тетрапаз. Нуждается в реабилитации минимум четыре раза в год. Подходит клиника Козявкина или центр восстановительного лечения "Модричи".

"Павлик травмирован во время родов. Врач его выдавливал локтями, акушерка щипцами тянула голову. Ребенок был синий и почти не дышал, - рассказала Gazeta.ua мать Галина Захараш. - Жизнь Павлику спасали в реанимации во Львове. Ему кололи дорогостоящие препараты, лечили судороги. Он вовремя не сел и не мог держать голову. Имеет проблемы со зрением. Мы ездили на реабилитации. И в 3 года Павлик начал держать голову, а в 7 лет самостоятельно сидел. Это благодаря профессору Козявкину и его работникам. В этом году Павлику на левой ноге сделали операцию. Теперь нужна реабилитация. В "Модричах" дорого. Нам бы собрать средства хотя бы в клинику Козявкина. Это более 20 тысяч гривен. Плюс на жилье, я даже не называю сумму. Хотя бы собрать на лечение. У нас трое детей. Злате 5 лет. Тоже требует лечения. В месяц надо от 10 до 17 тысяч гривен. Она не разговаривает. Одни говорят, могла спровоцировать прививка, другие, что могло быть кислородное голодание. Хотя беременность проходила хорошо. Второй дочери Эвелине 6 лет. Слава Богу, она здорова. Моя самая большая мечта, чтобы все дети были здоровы".

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Реквизиты для помощи:
карточка Приватбанка: 5168 7427 3233 5355 или Сбербанка: 5167 4901 8216 3809 (Захараш Галина Степановна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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Дата
27
сентября

80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру

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