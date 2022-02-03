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четверг, 03 февраля 2022 15:28

Возможные сбои в работе транспорта: объявили штормовое предупреждение

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4 февраля на дорогах Украины ожидается гололедица. Объявили первый уровень опасности, желтый.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На дорогах страны, кроме юга, в Киевской области и Киеве гололедица", - говорится в сообщении.

В то же время в Карпатах удерживается угроза схода лавин на высокогорье Закарпатской области объявили третий уровень снеголавинной опасности.

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Советы пешеходам во время гололеда:

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов. Двигайте руками в такт ходьбы, чтобы лучше удерживать равновесие;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- будьте внимательны на тротуаре – автомобиль может занести, а водитель вовремя не затормозить;

- ходите не спеша, слегка расслабьте ноги и слегка согните их в коленях, ступая на всю подошву;

- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в четыре-пять раз.

Автор: Укргидрометцентр
  Основные правила, которые помогут уберечься от падения во время гололеда
Основные правила, которые помогут уберечься от падения во время гололеда

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Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Советы водителям:

- соблюдайте скоростной режим и дистанцию, откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

- не забывайте включить габаритные огни или противотуманки.

Днем 4 февраля на Севере и в Центре ожидается -2...7°C, в южной части, на Востоке и Западе около нуля. Ближайшей ночью ударит мороз в пределах -3...9°C, на Востоке и в Крыму 0...-3°C.

В ночь на субботу в большинстве областей Украины ожидается -4...10°C, на крайнем севере до -12°C, на Западе 0...-2°C. Днем 5 февраля начнется потепление до оттепели, лишь в восточных областях еще днем будет -3...6°C.

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Дата
03
февраля

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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