Возможность заменить уголь газом есть только для одной ТЭС — Минэнерго

Уголь заменят газом. Фото: Facebook Минэнерго

Возможность замещения угля газом в первую очередь внедрена именно для луганской ТЭС.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Facebook.

Из-за блокирования Россией поставок угля железнодорожным путем, для этой ТЭС нет иного способа обеспечить достаточный запас топлива, кроме заменить уголь на газ.

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Там заявили, что из-за блокирования Россией поставок угля железнодорожным путем, для этой ТЭС пока нет другого способа обеспечить достаточный запас топлива, кроме заменить уголь на газ.

"Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", — говорится в заявлении.

16 декабря Служба безопасности сообщила правительству, что Украина в шаге от остановки предприятий теплогенерирования, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля. С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась. По состоянию на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля. В свою очередь, в правительстве заявили, что решили проблему с дефицитом угля.