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суббота, 01 августа 2020 22:01

ВОЗ объявила ситуацию с коронавирусом катастрофической

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ВОЗ объявила ситуацию с коронавирусом катастрофической
В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом. Фото: Reuters

Пандемия будет долговременной, поэтому необходимо усилить глобальные усилия.

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание относительно ситуации с пандемией коронавируса в мире, говорится в релизе.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреескус заявил, что вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявляет высокий уровень тревоги в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года.

"Многие страны считали, что они преодолели самое плохое, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей. А некоторые, в которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль", - подчеркнул он.

Чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию коронавируса, поддерживать все исследовательские усилия, в том числе путем финансирования, а также объединить усилия для обеспечения справедливого распределения средств диагностики и вакцин.

Странам также рекомендуют применять пропорциональные меры относительно поездок, основываясь на оценке рисков, и регулярно пересматривать эти меры.

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Тем временем, Министерство здравоохранения Украины расширило перечень стран "красной" зоны. Это сделали из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью. В этот перечень попали 127 стран.

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01
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