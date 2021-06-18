ВОЗ хочет запретить женщинам репродуктивного возраста употреблять алкоголь

Женщинам могут запретить употреблять алкоголь. Фото: Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения хотят запретить алкоголь женщинам детородного возраста.

Особое внимание в борьбе с алкоголем необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте, говорится в первом проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, который опубликован на сайте организации.

Употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением. Кроме того, это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери.

В ВОЗ подчеркнули, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от горячительных напитков.

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Зависимость от алкоголя, табака, наркотиков, еды или игр может испортить жизнь даже успешных людей и их семей. Чтобы этого не произошло, нельзя игнорировать проблему. Нужно серьезно отнестись к ней и при первых признаках взяться за решение.