Восстановление авиаперевозок: когда и при каких условиях полетим

В полном объеме полеты возобновятся не раньше 2023-го. Фото: pixabay

С 2023 года, вероятно, сможем прийти к полному восстановлению международных авиаперевозок.

В этом году есть надежда восстановить половину объемов 2019 года, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "РБК-Украина".

2020 года восстановить смогли лишь 28% полетов, то есть треть от показателей 2019-го. Ожидания и прогнозы авиаотрасли до сих пор не стабильны.

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"Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации, страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года", - сказал Криклий.

По его словам, 2019 год был наиболее успешным для авиации.

"Уже 2022-го - примерно на три четверти, и тогда уже 2023 года по таким прогнозам полностью восстановим тот объем, который был до пандемии", - отметил министр.

2020 года из-за пандемии коронавируса объем пассажирских авиаперевозок сократился на 60%. Так, за прошлый год воздушным транспортом воспользовались 1,8 млрд людей. В то же время 2019-го этот показатель превышал 4,5 млрд.