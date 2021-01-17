В 2020 году пассажирские авиаперевозки сократились на 60%

В 2020 году объем пассажирских авиаперевозок сократился на 60%, вернувшись к уровню 2003 года. Фото: Reuters

В 2020 году из-за пандемии коронавируса объем пассажирских авиаперевозок сократился на 60%.

Так, за прошлый год воздушным транспортом воспользовались 1,8 млрд людей. В то же время, в 2019 году этот показатель превышал 4,5 млрд. Об этом говорится на сайте Международной организации гражданской авиации.

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Общий объем экономических потерь в пассажирских авиаперевозок достиг $370 млрд.

"По самым оптимистичным сценарием, в июне 2021 количество авиапассажиров может восстановиться до 71% по сравнению с 2019 годом. По пессимистическому сценарию, пассажиропоток восстановится не более чем на 49%", - говорится в сообщении.

Количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в октябре этого года, составляет 13 041 рейс, на 56,4% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Количество рейсов украинских авиакомпаний снизилась на 49,6% и составляла 4943 рейсов, иностранных - на 59,8%, что составило 8098 рейсов.