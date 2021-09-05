Воскресенье порадует солнечной погодой

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5 сентября в Украине будет сухая и солнечная погода, воздух прогреется до 15-18°.

Воскресенье будет без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, переменная облачность, сообщил Укргидрометцентр.

Температура днем ​​достигнет до +18°, в южной части и на Закарпатье +17 + 22°.

В Киеве и области осадки тоже не прогнозируются, +15 +17°, на Киевщине местами до +18°.

В ночь с воскресенья на понедельник в Украине на поверхности почвы ожидаются заморозки.

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6 сентября без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на Закарпатье и юге страны ночью 5-10°, днем ​​17-22°. На остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, Днем 6 сентября 11-16° тепла.

Арктический воздух поступает в Украину и стал причиной резкого снижения температуры, рассказал синоптик Виталий Постригань. 5 сентября прогнозирует 10 градусов, что соответствует температурным показателям октября.