Воскресенье порадует солнечной погодой

5 сентября в Украине будет сухая и солнечная погода, воздух прогреется до 15-18°.
Воскресенье будет без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, переменная облачность, сообщил Укргидрометцентр.
Температура днем достигнет до +18°, в южной части и на Закарпатье +17 + 22°.
В Киеве и области осадки тоже не прогнозируются, +15 +17°, на Киевщине местами до +18°.
В ночь с воскресенья на понедельник в Украине на поверхности почвы ожидаются заморозки.
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6 сентября без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на Закарпатье и юге страны ночью 5-10°, днем 17-22°. На остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, Днем 6 сентября 11-16° тепла.
Арктический воздух поступает в Украину и стал причиной резкого снижения температуры, рассказал синоптик Виталий Постригань. 5 сентября прогнозирует 10 градусов, что соответствует температурным показателям октября.
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