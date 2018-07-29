Вор-альпинист похитил из квартиры $ 1 млн

Вор после того как украл $1 млн в Одессе, отправился в Киев

В одном из столичных отелей полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже $ 1 млн долларов из квартиры одесского предпринимателя

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По его данным, злоумышленник был пойман уже через день после совершения кражи. В квартиру предпринимателя, расположенной на последнем - 18-м этаже - правонарушитель проник, спустившись с крыши. Через балконную дверь он проник внутрь и принялся собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и, забрав только деньги, ушел.

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На улице злоумышленника ждал знакомый. Он отвез мужчину в гостиницу, откуда тот впоследствии отправился в Киев. Работники полиции установили личность правонарушителя. Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства.

По имеющейся информации мужчина "гастролировал" Украина и обворовывал квартиры местных жителей. Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности - разбоя. В настоящее время проводится проверка его причастности к этим правонарушениям.

Во время задержания у мужчины была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и тому подобное. Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста.

Правовая оценка действиям этого человека будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия. По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Cлидство продолжается.

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