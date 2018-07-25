Соседи задержали квартирных воров

В Харькове поймали двух квартирных воров. Фото depo.ua

В Слободском районе Харькова жильцы пятиэтажки задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке квартирной кражи.

Участники инцидента сняли видео и опубликовали его в социальной сети Facebook.

На записи видно, как двое мужчин осматривают лестничную клетку и дверь одной из квартир, после чего заклеивают глазки на соседних. Затем трое жильцов задерживают предполагаемых воров и дожидаются приезда полиции. Мужчины возмущаются тем, что их снимают, и доказывают, что ничего не сделали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции досматривают "героев" записи, при этом один из них сумел выбросить в кусты отмычку, однако этот маневр заметили очевидцы и правоохранители.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили информацию о происшествии. Силовики сообщили, что сейчас оба мужчины отпущены на свободу, однако в отношении них идет проверка.

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