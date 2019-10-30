Волох: Новое правительство популярно, поэтому не сможет принимать сложные решения

Карл Волох: в международной политике сейчас - сплошное дилетантство. Фото: Тарас Подолян

У нас неплохой состав Кабмина. Но большинство его членов не имеют никакого политического веса, они зависимы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"Им никто не позволит делать то, что считают нужным. С другой стороны, ориентируются на социологию. Не смогут принимать непопулярные решения. А серьезные реформы всегда изначально не поддерживает население. Некоторые смеются, мол, реформа Нафтогаза заключалась в том, чтобы подняли тарифы для людей. Но перейти на рыночные цены было важно. 2015 года дотации Нафтогазу составили более 100 миллиардов гривен. А в прошлом году компания дала в бюджет 130 миллиардов гривен", - рассказывает эксперт.

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По его мнению, в сферах компетенции президента сильно проигрываем.

"Особенно в международной политике - сплошное дилетантство. Приходит на переговоры с иллюзией, что можно договариваться с россиянами. Подписывает "формулу Штайнмайера", веря, что это заставит Путина прекратить войну. Но Кремль не хочет никаких договоренностей", - добавляет Карл Волох.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.