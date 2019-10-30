Волох: Не иметь запчастей вообще - хуже, чем получать их контрабандой из РФ

Карл Волох: не уверен, что в деле Гладковского есть криминал. Не видел его и в передаче Бигуса. Фото: Тарас Подолян

Дело, которое возбудили против бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, несправедливое. Если бы это было не так, мы услышали обвинения в коррупции в сфере поставок и обеспечения армии. Но этого нет.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"Однако ему инкриминируют что-то смешное. Обвиняют, что не внес в декларацию доходы жены, полученные от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы. Также подозревают в злоупотреблении властью. Якобы при его содействии в государственный оборонный заказ включили грузовые автомобили МАЗ 6317 по завышенным ценам. (Их производит "Автосборочный завод №2", входящая в состав "Богдан Моторс", которым руководит Гладковський. Государство понесло убытки более чем 10,6 млн грн. - Gazeta.ua). Вся эта история не имеет подтверждения. Речь идет о том, что сын когда-то просил Олега Владимировича замолвить за него словечко. Это неприятная ситуация. Она должна быть причиной для отставки. Однако не уверен, что здесь есть криминал. Я не видел его и в передаче Бигуса", - говорит бизнесмен.

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По его словам, на Харьковском заводе Малышева стоят 10 танков Т-80, так как нет необходимой запчасти, которую производят только в России. Те же проблемы с БТРами.

"Патовая ситуация. Вопрос "почему не имеем своих деталей?" - некорректен. У нас не хватает денег, чтобы наладить производство всего на свете. Никто не хочет выпускать запчасти для устаревшей советской техники. Не было выхода - тянули из-за границы контрабандой.

Конечно, нет ничего светлого в том, что это делает сын заместителя руководителя СНБО. Но не завозить запчасти вообще - хуже, чем получать их контрабандой из РФ", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.