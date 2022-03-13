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понедельник, 14 марта 2022 00:30

"Война в Украине означает голод в Африке" – в МВФ рассказали о последствиях агрессии РФ для мировой экономики

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&quot;Война в Украине означает голод в Африке&quot; – в МВФ рассказали о последствиях агрессии РФ для мировой экономики
Кристаллина Георгиева считает, что война повлечет за собой глобальный рост цен на сырьевые товары, энергоресурсы, зерно, удобрения, металлы. Фото: Jason Lee/File Photo, Reuters

Война России против Украины отрицательно отразится на трех группах стран мира.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в странах, граничащих с РФ и Украиной из-за наплыва беженцев, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны. А также ситуация в республиках Средней Азии и Кавказа, поскольку их торговые отношения завязаны на РФ и Украине больше, чем на другие страны мира, считает Георгиева.

"Кроме непосредственных соседей есть еще две группы стран, которые нас (МВФ, — Gazeta.ua) очень беспокоят. Первая группа — это страны, которые еще не оправились от экономического кризиса, вызванного Covid. Для них это потрясение особенно болезненно. И вторая группа стран — те, которые зависят от импорта энергии из России, потому что там влияние на потребление, а также на инфляцию будет более заметным", — добавила Георгиева.

Влияние войны в Украине будет самым серьезным на менее развитые страны.

"Война в Украине означает голод в Африке", - заявила директор МВФ.

Война повлечет за собой глобальный рост цен на сырьевые товары, энергоресурсы, зерно, удобрения, металлы и, в конечном счете, будет инфляционно давить на страны, в которых высок уровень инфляции. В том числе США, Бразилию и Мексику.

Однако Георгиева не считает, что возможный дефолт РФ, вызванный введенными санкциями, перерастет в глобальный финансовый кризис.

"Могу сказать, что дефолт России мы больше не рассматриваем как маловероятное событие. У России есть деньги для обслуживания своего долга, но она не может получить к ним доступ. Если вы посмотрите на общий объем банковских операций в России, то это около $120 млрд. Не мелочь, но не системно значимая величина. И мы также видим, что хотя мы неизбежно снизим наши прогнозы экономического роста на 2022 год, темпы роста все равно будут положительными. Для стран, которые оправились от Covid, таких как Соединенные Штаты, рост стабильный", — добавила Георгиева.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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