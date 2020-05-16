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суббота, 16 мая 2020 11:15

Война в разгаре - российские оккупанты ранили наших военных

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Война в разгаре - российские оккупанты ранили наших военных
Российские оккупанты обстрелюють наши позиции Фото: https: //volynua.com/

За минувшие сутки российские вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, из вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши подразделения дали адекватный ответ врагам, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неподалеку Широкино выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовка вел огонь из вооружения боевых машин пехоты. Дважды был обтрил наших военных Водяного из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Наши военные открыли огонь.

По нашим военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом Орехово. Захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий.

По данным разведки, 15 мая наши воины ранили по меньшей мере одного российского оккупанта.

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Дата
16
мая

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