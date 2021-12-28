Воинский учет женщин онлайн: Минобороны совершенствует процедуру

Женщинам не нужно срочно идти в территориальные центры комплектования. Фото: armyinform.com.ua

В Министерстве обороны собираются автоматизировать процесс воинского учета украинцев и перевести его в онлайн-формат в той части, где это технически возможно.

В течение 2022 года Генеральный штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

"Воинский учет - это не призыв и не мобилизация. Для женщин он был и раньше. Постановлением Кабмина от 1994-го предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для постановки женщин на воинский учет. До 2008 года запрещали обнародовать это постановление. С тех пор часть профессий исчезла, другие - появились", - написала она.

Порядок взятия на воинский учет требует обновления и усовершенствования. Пересматривать будут уже действующие нормы.

Маляр также напомнила, что женщинам не нужно срочно идти в военкоматы. Это можно сделать в течение 2022 года.

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24 декабря стало известно, что список профессий и специализаций, по которому женщины должны встать на воинский учет, сократят. Соответствующее решение уже согласовали с главой Минобороны Алексеем Резниковым, поскольку сейчас в нем есть профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ.