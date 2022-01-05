Воевали против Украины: двое боевиков получили по 10 лет за решеткой

Боевики участвовали в боях в Донецкой и Луганской областях. Фото: Reuters

Двое боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых ЛНР и ДНР заочно приговорены к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что в 2014 году два гражданина Украины присоединились к рядам террористических организаций. "Они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных", - говорится в сообщении.

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Боевики участвовали в боях в районе Донецкой и Луганской областей. Против Украины они воевали в течение четырёх лет.

Суд признал обоих боевиков виновными. В настоящее время злоумышленники объявлены в розыск.

Гражданин Чехии 44-летний Мартин Сукуп, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков и так и не вернулся на родину, приговорили к 21 году тюрьмы. Такое решение принял городской суд Праги 4 января.