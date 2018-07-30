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понедельник, 30 июля 2018 05:30

Военным могут повысить выплаты

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Военным могут повысить выплаты
Минобороны попросило дополнительных денег у правительства. Фото: portal.lviv.ua

Минобороны приняло решение о повышении денежного обеспечения военных с 1 октября 2018 года и обратилось к правительству с целью увеличения финансирования из бюджета в сумме 4,5 млрд. грн.

Соответствующее письмо за подписью главы МОУ направлено ремьер-министру Владимиру Гройсману, сообщили в пресс-центре ВСУ

"В начале 2016 года минимальный денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около 5 размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. Повышение соцстандартов с 1 января 2017 г. ... привело к ухудшению материального положения военнослужащих, что спровоцировало отток военнослужащих", - говорится в сообщении.

Денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.

Отмечается, что в настоящее время "прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 г. минимального денежного обеспечения рядовому составу - до 9 тыс. грн., офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн".

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"Для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 г. нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд., что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год", - отметили в ВСУ.

Также в ВСУ заявили, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения военных после окончания контракта.

"С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - заявили в ВСУ.

Соединенные Штаты предоставят Украине военную помощь на сумму $ 100 млн. Деньги пойдут на укрепление обороноспособности, для поставки вооружения, техники, оснащения.

Также Украина уже сформировала несколько договоров с Канадой о поставке вооружения. Осенью планируется рассмотрение вопроса о поставке оснащения от Великобритании.

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