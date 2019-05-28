Военный поставлял амфетамин сослуживцам

Правоохранители задержали военного, который продавал амфетамин. Фото: Военная прокуратура

В Кировоградской области задержали военнослужащего, который сбывал амфетамин своим сослуживцам.

Наркоторговца задержали "на горячем", после продажи партии товара на 6 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные и процессуальные действия.

В Военной прокуратуре Кировоградского гарнизона наркодельцу готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Служба безопасности Украины и спецслужба "Альфа" задержали 3 офицеров полиции вечером 17 мая в Харькове. Они получали взятку в сумме 74 тыс. грн от наркоторговца.