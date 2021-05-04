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вторник, 04 мая 2021 14:17

Военные приготовили рекордный шашлык
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Военные приготовили 401 шампур с шашлыком
Фото: facebook.com/okPivden
Военные приготовили 401 шампур с шашлыком
Военные приготовили 401 шампур с шашлыком

Во время Пасхи в расположении одного из отдельных мотопехотных батальонов отдельной мотопехотной Мариупольской бригады оперативного командования "Юг" поставили рекорд по количеству приготовленного шашлыка.

"По инициативе общественной организации "Неравнодушные граждане Горенки" волонтеры приготовили для военнослужащих Вооруженных сил Украины 401 шампур шашлыка.

Рекорд Украины был зафиксирован профильными экспертами, которые подтвердили это специальным сертификатом. Событие было зарегистрировано в национальном реестре рекордов Украины в раздел "Кулинария" за одновременное приготовление наибольшего количества шампуров мяса для военнослужащих ВСУ", - сообщает оперативное командование" Юг ".

Длина всех шампуров составила 160 м. На установление рекорда ушло 700 кг свежего мяса.

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Военным участники организации, дети и их родители из Киева и области передали паски, письма и рисунки. Отец Макарий их освятил.

Украинские военные установили национальный рекорд, изготовив самый большой трезубец из гильз. На изготовление ушло 13 гильз от противотанковых снарядов 122-го калибра. Об этом сообщил командир Первой штурмовой роты ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло.

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Дата
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