Военные из 30 стран принимают участие в учениях в Украине - зрелищное видео

Нынешние учения являются самыми масштабными. Фото: ГНСУ

В Черном море, Николаевской, Херсонской и Одесской областях происходят многонациональные учения Sea Breeze-2021.

Они начались в понедельник, 28 июня. Как продолжаются учения показали в Государственной пограничной службе Украины.

Основная их цель, чтобы украинские военные отработали совместные действия с коллегами из НАТО.

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Сейчас проходит наиболее активная фаза Sea Breeze-2021. Участники выполняют широкий спектр задач: стрельбы на суше и в море, тактическое маневрирование и десантирование без парашютов. Специальные упражнения разработали и для водолазов.

К учениям присоединились силы морской охраны: восемь кораблей и катеров, три отдела специальных действий, два самолета и вертолет. Пограничники таким образом имеют возможность усовершенствовать навыки, сотрудничая с партнерами из стран НАТО.

Эти учения этого года являются самыми масштабными. В них принимают участие около пяти тысяч военнослужащих из 30 стран.

Россия пытается противодействовать военным учениям Sea Breeze - 2021. В Москве боятся потерять свою доминирующим роль на севере Черного моря. Сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать НАТО. Ранее их сил там не было.