Военного прокурора поймали на взятке

Военного прокурора Запорожского гарнизона Южного региона Украины задержали на получении $5 тыс взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в понедельник, 11 января.

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"Прокурор требовал от военного взятку за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество и закрытия уголовного производства", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начали следственные территориального управления ГБР.

В Черниговской области начальник аппаратной полка связи украл военного имущества на 200 тыс. грн, что привело к выводу из строя радиорелейной станции. Еще в 2020 он присвоил себе 2 ноутбука.