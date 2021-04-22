"Водку из Киева привозили бидонами" - в каких условиях жили ликвидаторы аварии на ЧАЭС

5 месяцев 1989 года в Чернобыле провел Василий Видрик с Ровенщины. Фото предоставлено Людмила Босик

Чернобыльскую катастрофу считают крупнейшей в энергетике. Из-за взрыва на четвертом реакторе радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США.

Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси.

Советская власть сначала замалчивала трагедию, но потом ее пришлось признать. К ликвидации привлекали многих граждан от пожарных до гражданских, которые работали в колхозе.

5 месяцев в 1989 году в Чернобыле провел Василий Видрик с Ровенщины. Он рассказал об условиях, в которых приходилось работать.

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"В Чернобыль брали всех. Совсем не обязательно было быть пожарным или военным. Жили в палатках по 30 человек в каждой. Нас очень хорошо кормили. Давали такое, что я в жизни никогда не ел: фрукты, икру, различные морепродукты. В меню предлагали много разных салатов и блюда, названий которых солдаты не знали. Вставали в пять утра. Работали до вечера. Местную воду не пили. Брали ящиками газированную, в стеклянных бутылках. Водки много, можно было позволить себе купить, из Киева бидонами привозили. В единственный выходной, в воскресенье, приезжали артисты выступать ", - вспоминает.

Радиацию мерили дозиметрами, которые висели на груди.

"Мы видели цифры, которые они показывали. Получали, например, 20 микрорентген, а нам в документах писали, что три - пять. Если бы указывали реальное облучение, то через неделю, по правилам, нас бы должны были уже отправить домой и набрать новых людей. Врачам приказывали занижать показатели, потому что других искать было трудно. До сих пор не знаю, сколько там набрался той радиации. Писали только в допустимых пределах ".

Полное интервью с Василием Видриком читайте в журнале "Країна" от 22 апреля.

Во всех районах Киева стартовала выставка "35 лет Чернобыльской катастрофы", которая посвящена роли столицы в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. На 10 локациях города разместят пять кубов с информацией и архивными фотографиями борьбы с последствиями трагедии.