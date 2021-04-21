35 лет Чернобыльской катастрофы: стартовала особенная выставка под открытым небом

Во всех районах Киева стартовала выставка "35 лет Чернобыльской катастрофы", которая посвящена роли столицы в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Фото: КГГА

На 10 локациях города разместят пять кубов с информацией и архивными фотографиями борьбы с последствиями трагедии.

"Выставка иллюстрирует, насколько сильно катастрофа повлияла на всю жизнь киевлян: вода в Днепре и Десне на длительный период стала непригодной для любого использования, а выращенные в области продукты несколько лет приходилось тщательно проверять на предмет радиационного загрязнения", - отметила Хонда.

Перечень локаций выставки:

- Дарницкий район - парк "Позняки";

- Оболонский район - парк "Наталка";

- Святошинский район - парк "Совки";

- Подольский район - пл. Контрактовая;

- Деснянский район - ул. Маяковского, 29;

- Голосеевский район - парк им. Максима Рыльского;

- Днепровский район - парк "Победы" на ул. Жмаченко;

- Соломенский район - парк "Отрадный" на ул. Героев Севастополя, 35-37;

- Печерский и Шевченковский районы - возле здания КГГА и другая сторона ул. Крещатик.

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26 апреля проходит 35 лет со дня Чернобыльской трагедии. Фотокорреспондент посетил Припять и показал, каким сейчас является полный боли и воспоминаний город.