Водительские удостоверения в телефоне, цифровая подпись и без валютных ограничений: чего ждать украинцам в ноябре

Автор: Униан ОСМД могут покупать газ дешевле

С 1 ноября вступают в силу ряд законодательных нововведений в различных сферах жизни украинцев. Преимущественно изменения произойдут в социальной и экономической сферах.

ОСМД могут покупать газ дешевле

С 1 ноября объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать газ дешевле. Для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения они имеют возможность закупить его по фиксированной цене 6145,31 грн за 1 тыс. кубометров.

Это в случае, если они имеют собственные котельные и не имеют долгов за использованный газ. Акция для ОСМД продлится до 31 марта.

"Это позволит им нивелировать ожидаемый рынком рост цен на газ. Также защитит жителей многоквартирного дома от повышения тарифов на тепло. Чтобы воспользоваться этим предложением, надо сделать 100-процентную предоплату за газ", - сказал руководитель интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.

В августе Нафтогаз предлагал украинцам купить газ на зиму заранее по летним ценам. Это была временная акция для домохозяйств. Продолжалась до 25 сентября. Более 67 млн "кубов" газа приобрели 55 тыс. семей. Покупали по фиксированной цене - 4874,42 грн за 1 тыс. кубометров.

Водители смогут ездить без удостоверений

Водители смогут с помощью мобильного приложения создавать собственные электронные удостоверения или электронные технические паспорта. Тогда можно не брать с собой в дорогу пластиковые оригиналы этих документов. Электронные копии будут иметь такую ​​же юридическую силу, как и пластиковые оригиналы. Водительские удостоверения и технические паспорта советского образца 1990-2000-х годов выпуска нельзя оцифровать. Придется оформить новые документы, если водители захотят создать электронные дубликаты.

Автор: Рубрика Вице-премьер Украины Михаил Федоров продемонстрировал, какими будут цифровые водительские права

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент учредил Фонд образования, науки и спорта

Лесные хозяйства обязаны вести электронный учет древесины

С ноября вводят электронный учет древесины. Так хотят побороть незаконную вырубку лесов. За это предлагают наказывать.

Автор: Ресурс Ввели электронный учет древесины

"Около 30% древесины находится в теневом обороте. Ежегодно государство теряет до 2 миллиардов гривен. После вырубки любая древесина должна иметь чип и индивидуальный номер. В противном случае она считается нелегальной и изымается, - говорит премьер-министр Алексей Гончарук. - Государственные предприятия, которые относятся к Министерству обороны, до сих пор выделены из процесса учета древесины. Сейчас их 15. К 1 ноября на этих предприятиях должен быть введен централизованный электронный учет. Также его должны вести коммунальные лесные хозяйства".

Радиодиктант национального единства можно проверить в день написания

8 ноября проведут 19-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году внесли изменения. Участники смогут почти сразу проверить работу.

"Обычно мы получаем письма в течение двух дней. Затем 1,5-2 недели команда людей их проверяет. Это очень громоздкая работа и сложная. Получается, люди написали диктант, а где-то в декабре подводим итоги. Это уже становится неактуально, - рассказал автор диктанта, доцент Киевского университета им. Бориса Гринченко 48-летний Александр Авраменко. - Поэтому решили сделать так: продиктовали текст, взяли паузу на 3-4 минуты, и после этого его проверить, вывесить на сайт, на экраны. Я озвучу орфограммы, пунктограммы. Все прокомментирую, чтобы все завершить в этот же день".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власть предлагает открыть рынок земли

Документы с цифровой подписью становятся официальные

В ноябре дадут возможность получить цифровую подпись и записать его на уже имеющиеся ID-карты. Услуга будет бесплатной. Все те карточки, которые сегодня находятся в обращении, пригодные для того, чтобы их менять. Услуга доступна для граждан, которым уже исполнилось 18 лет.

Электронная цифровая подпись - это аналог собственноручной подписи в электронном документообороте. Эта подпись наделяет юридической силой файл, созданный на компьютере. Он становится официальным документом, как и бумажный с подписью от руки.

Нацбанк отменил введенные валютные ограничения

Нацбанк продолжает отменять ранее введенные валютные ограничения. С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений.

До этому времени могли купить на 150 тыс. грн через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Ограничение смогут снимать и в дальнейшем.

Автор: vkurse Нацбанк отменил введенные валютные ограничения

"Эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. Большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тысяч гривен", - сообщили в Нацбанке.

Тушить пожары будут по-новому

При проектировании систем противопожарной защиты должны предусматривать современные системы пожаротушения водой. Представляет собой облако или туман из мелких капель воды. Распыляется на большие площади горения, а также впитывает в себя твердые частицы дыма.

Это значительно снижает риски сильного задымления помещений и уменьшает количество летальных исходов от отравления угарным газом.

Автор: Униан Тушить пожары будут по-новому

"Это гораздо эффективнее и лучше, чем тушить пожары обычными методами. В 90% случаев пожар ликвидируют с помощью воды. При тушении есть большая вероятность разрушения имущества и вещей, затопления. Используют не только значительные объемы воды, но и проектируют большие резервуары для ее хранения", - говорит президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

В учреждениях культуры станет больше туалетов

Внесли изменения в государственные строительные нормы в проектировании учреждений культуры. В кинотеатрах и театрах количество женских уборных увеличат вдвое. Если раньше театр рассчитан на 600 посетителей, то раньше проектировали 30 женских туалетов. По новым нормам - надо будет 60.

"При этом, часть туалетных комнат должно обязательно проектироваться доступными для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения, а также содержать пеленальные столики для младенцев", - сказал Парцхаладзе.

Электронный билет в Киеве отложили

С 1 ноября муниципальный общественный транспорт Киева должен перейти на автоматизированную систему оплаты проезда.

Городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте. Их должен был заменить электронный билет с QR-кодом и бесконтактные транспортные карты. Но переход на э-билет перенесли.

"Систему э-билета необходимо усовершенствовать. Решили перенести запуск электронного билета в промышленную эксплуатацию. Также параллельно останутся в обороте жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из обращения. Этот процесс продлится до конца следующего года", - пояснил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Обновили Таможенную службу

Заработает обновленная Государственная таможенная служба Украины. Попытаются побороть коррупцию и контрабанду. Таможенные посты, которые подчинялись ГФС, переведут в Таможенную службу. Вместо 26 таможен будет 16. Остаются отдельно лаборатория и кинологический центр.

Заработал безвизовых с Доминикой

С 13 ноября заработает безвиз с горным островом Доминикой на границе Карибского моря и Атлантического океана. Украинцы смогут находиться на острове до 90 дней без виз, независимо от цели въезда.

Верховная Рада проголосовала за изменения в законе о госбюджете, согласно которым 1 млрд грн уйдет на выплату заработной платы шахтерам и решение проблем угледобывающей отрасли. "Парламент поддержал правительственные инициативы о выделении 1 млрд грн шахтерам", - сообщает Правительственный портал.