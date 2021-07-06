Вода на популярном курорте не соответствует санитарным нормам

Отобрали 106 образцов морской воды. Фото: pixabay.com

В Затоке, что в Одесской области, морская вода не соответствует санитарным нормам.

Для исследования отбирали образцы у побережья Черного моря в поселке Затока, сообщают в пресс-службе областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

Всего с 28 июня по 4 июля взяли 106 образцов морской воды на 22 пляжах Одессы и области. Из них 93 пробы - на санитарно-микробиологические показатели, 13 - на санитарно-химические.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых в Украине: какие цены у моря

По результатам исследований, два образца не соответствуют санитарным нормам. Морская вода с пляжей в Центральном и Солнечном районах поселка оказалась опасной.

Информацию обо всех обнаруженных "нестандартных" пробах направили в городские и районные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Недавно в Одессе почернело море. Аномалию заметили на 195-м причале. Очевидцы опубликовали видео, на котором можно увидеть, что даже у берега не видно дна. Местные предполагают, что это могло произойти из-за потопа в Ялте.