Во Львове задержали соратника Медведчука "офицера" Рубана

В поезде Укрзализныци задержали фигуранта уголовного дела по обмену пленных с ОРДЛО, руководителя штаба ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Он также являлся участником движения "Украинский выбор" кума президента России и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, передает "Укринформ".

На Львовском вокзале его передали полиции, а затем Службе безопасности. Видео задержания очевидцы опубликовали в соцсети.

Из опубликованного видео слышно, что распознал и задержал Рубана в поезде офицер полка "Азов". Задержание подтвердили в полиции Львовской области.

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"28 февраля около обеда поступил вызов в полицию, и стражи порядка прибыли на железнодорожный вокзал Львова. Там им передали задержанного, которого сразу отвезли в участок, где с ним работали сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.

Владимир Рубан – пророссийский активист, руководитель штаба Общественной организации "Офицерский корпус", он был фигурантом уголовного дела по планированию насильственного свержения конституционного строя в Украине и содействию террористической организации "ДНР".

С начала войны на востоке Украины в мае 2014 года Рубан вместе с организацией "Офицерский корпус" по собственной инициативе взялся за освобождение заложников из плена самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Выполнял функцию посредника между полевыми командирами "ДНР" и "ЛНР" и украинскими властями. В июле 2014 года создал Центр освобождения пленных в Днепре, переговорщики которого добились освобождения более 600 пленных. В октябре 2014 года группа под руководством Рубана за трое суток совершила рейд по территории Донбасса протяженностью 1500 км, доставив теплые вещи и продукты пленным в Снежное и детям в Горловку, и освободив пленных из Краснодона, Луганска, Снежного и Донецка.

В конце февраля 2017 года вместе с Надеждой Савченко посетил временно оккупированные территории ОРДЛО, нарушив порядок пересечения линии разграничения, после чего СБУ аннулировала разрешение Рубана на выезд в ОРДЛО.

В марте 2018 года Рубана задержали украинские пограничники на одном из КПВВ на Донбассе при попытке ввоза с оккупированной территории большой партии оружия и боеприпасов. Его арестовали. Впоследствии СБУ продемонстрировала связи организационной сети, с помощью которой он с 2004 года занимался распространением антиукраинской пропаганды, в частности, среди детей младшего школьного возраста.

В апреле 2019 года обвиняемые в планировании террористического акта и госпереворота Надежда Савченко и Владимир Рубан были освобождены из суда.