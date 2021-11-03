Во Львове ослабили карантин

Правила красной зоны карантина во Львове вступили в силу с 30 октября. Фото: tvoemisto.tv

Во Львове, который находится в красной карантинной зоне, разрешили посещать музеи и галереи.

Однако экскурсий там не будут проводить, сообщили во Львовском городском совете.

С 4 ноября во львовские музеи и галереи могут попасть те, у кого есть Covid-сертификат (две дозы), отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест или справка о том, что посетитель переболел. Такие же документы должны иметь и работники этих учреждений.

Посетителей будут принимать в расчете 1 человек на 10 кв. м или менее 50% заполненности площади помещения.

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Правила красной зоны карантина во Львове вступили в силу с 30 октября. "Прекращают работу учреждения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов. Все это запрещено", - сообщил мэр города Андрей Садовой. В магазинах первой необходимости и аптеках установят температурные скрининги. Заведения общественного питания смогут работать при 100% вакцинации персонала против коронавируса.