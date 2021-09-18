Во Львове наихудшее отношение к России, лучшее - в Северодонецке

 
Ексклюзивы
1/5
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 17217
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 1368
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 171
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 12303
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1548
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3762
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 990
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3708
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 2385
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 900
Фото
Все фото
15
10
3
3
11
&quot;Один за другим улетают в рай&quot; - умерли трое ветеранов дивизии &quot;Галичина&quot;
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
25 финалисток &quot;Мисс Украина 2021&quot; будут бороться за корону стоимостью $3 млн
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Видео
Все видео
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 1548
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 837
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 675
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1350
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 252
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
суббота, 18 сентября 2021 13:47

Во Львове наихудшее отношение к России, лучшее - в Северодонецке

  Комментировать
Во Львове наихудшее отношение к России, лучшее - в Северодонецке
Стало известно, как украинцы относятся к РФ. Фото: fakty

В Украине лучше всего к России относятся жители Северодонецка, Мариуполя, Харькова и Одессы.

В Северодонецке 17% жителей оценили отношение к РФ как очень теплое, 30% - как теплое, 34% - нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг.

В Мариуполе 14% опрошенных очень теплое отношение к России, 38% - теплое, 25% - нейтральное. В Харькове 12%, 27% и 30% соответственно, в Одессе - 9%, 31%, 34%.

У жителей Запорожья обнаружили несколько хуже отношение к России. Очень теплое в 8% респондентов, теплое - в 24%, нейтральное - в 35%. В Николаеве соответственно 8%, 19%, 32%, в Днепре - 6%, 23%, 36%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин раздражает более 80% украинцев, Лукашенко его настигает

Хуже отношение к России во Львове. Очень холодно в эту страну относятся 58% жителей и 17% холодно. Очень теплое отношение имеет 1% опрошенных и 3% теплое отношение, 18% - нейтральное.

В Ивано-Франковске и Тернополе наблюдается похожая ситуация. Там очень холодно к России относятся 50%.

Опрос провели в 24 областных центрах Украины, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос на основе выборки, включавшей 19 196 респондентов.

Статистическая погрешность не превышает ±3,5%.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

В августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львове наихудшее отношение к России, лучшее - в Северодонецке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Разослали письма со спорами сибирской язвы

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование Просмотров: 32025
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 17226
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре &quot;Слово и голос&quot;
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
30
 Просмотров: 12303
Находка для модниц: универсальная обувь, которая подойдет под любой наряд
Находка для модниц: универсальная обувь, которая подойдет под любой наряд
5
 Просмотров: 9081
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 6534
Общество
Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере
Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере Просмотров: 144
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 17217
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
15
 Просмотров: 756
Атмосферные фронты зальют Украину дождями
Атмосферные фронты зальют Украину дождями 1 Просмотров: 468
Гороскоп на выходные: на кого ждет неожиданная прибыль
Гороскоп на выходные: на кого ждет неожиданная прибыль
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
7
"Я напрягаюсь, когда слушаю русский" - секретарь СНБО остановил журналиста
3
Украина ввела санкции из-за выборов в Госдуму РФ и отравления Навального
2
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
2
За должность не держусь - Разумков
1
В Киеве начали крупную акцию против президента
Голосов: 57121
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть