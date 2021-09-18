Во Львове наихудшее отношение к России, лучшее - в Северодонецке

Стало известно, как украинцы относятся к РФ. Фото: fakty

В Украине лучше всего к России относятся жители Северодонецка, Мариуполя, Харькова и Одессы.

В Северодонецке 17% жителей оценили отношение к РФ как очень теплое, 30% - как теплое, 34% - нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг.

В Мариуполе 14% опрошенных очень теплое отношение к России, 38% - теплое, 25% - нейтральное. В Харькове 12%, 27% и 30% соответственно, в Одессе - 9%, 31%, 34%.

У жителей Запорожья обнаружили несколько хуже отношение к России. Очень теплое в 8% респондентов, теплое - в 24%, нейтральное - в 35%. В Николаеве соответственно 8%, 19%, 32%, в Днепре - 6%, 23%, 36%.

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Хуже отношение к России во Львове. Очень холодно в эту страну относятся 58% жителей и 17% холодно. Очень теплое отношение имеет 1% опрошенных и 3% теплое отношение, 18% - нейтральное.

В Ивано-Франковске и Тернополе наблюдается похожая ситуация. Там очень холодно к России относятся 50%.

Опрос провели в 24 областных центрах Украины, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос на основе выборки, включавшей 19 196 респондентов.

Статистическая погрешность не превышает ±3,5%.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае. В августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил.