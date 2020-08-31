Во франковских школах продлили каникулы

Не дистанционное обучение, а именно каникулы. Фото: pexels.com

Чтобы не начинать дистанционное обучение из-за статуса красной зоны, школам в Ивано-Франковске продлили каникулы до 11 сентября.

Об этом сегодня сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"Школы и садики готовы к 1 сентября. Ведь это конституционное право - право на обучение наших детей. Поэтому в связи с этим решением правительства мы вводим каникулы на 2 недели. Не дистанционное обучение, а именно каникулы. Надеюсь, правительство отменит красную зону и наши дети смогут учиться нормально", - сказал Марцинкив.

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Сотни людей вышли на протест под стены Ивано-Франковской облгосадминистрации. Не согласны с решением правительства о внесении города в красную зону карантина. На протест вышли учителя. Они против дистанционного обучения в школах. На плакатах у людей лозунги: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает", "Я имею право на труд, я тоже хочу есть", "Пустите детей в школу", "Образование победит".