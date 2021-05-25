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вторник, 25 мая 2021 07:54

ВНО по английскому языку начнется в 11:00

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ВНО по английскому языку начнется в 11:00
ВНО по английскому языку начнется сегодня утром. Фото: ТСН

Сегодня в Украине проведут внешнее независимое оценивание по английскому языку. Участие в тестировании примут 146 366 человек.

Участники к месту тестирования могут приходить с 9:50 до 10:50. Опоздают - не пустят на ВНО. В приглашении-пропуске подробнее указано промежуток времени, в который рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска, передает УНИАН.

Условия допуска участников ВНО

Процедура допуска к тестированию предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. С собой обязательно нужно иметь следующие документы:

- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашения-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

Что можна и запрещено брать на ВНО

Каждый участник сертификационной работы может взять с собой две - три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которыми он сможет воспользоваться при необходимости.

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Не разрешается иметь при себе какие-то средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Для них в аудитории есть специально отведенное место, на которое укажет инструктор.

Как будет происходить ВНО по английскому языку

Сертификационная работа по английскому языку состоит из четырех частей:

"Понимание речи на слух (аудирование)" - содержит 16 заданий различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А;

"Чтение" - содержит 22 задания различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А;

"Использование языка" - состоит из 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.

"Письмо" - содержит одно задание открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.

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Участники начнут работу в тестовой тетради по аудированию, на выполнение которого есть 30 мин. Выполнив эту задачу, абитуриенты смогут делать остальные в произвольном порядке.

Результаты основной сессии ВНО по английскому языку обнародуют на информационных страницах участников тестирования до 18 июня 2021 года.

21 мая началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первое тестирование было по химии. На него зарегистрировались 12,7 тыс. человек, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.

Второе тестирование основной сессии ВНО-2021 состоялося в начале следующей недели: 24 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам. 25 мая - тестирование по английскому языку

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