На ВНО зарегистрировалось почти 390 тысяч участников

Почти 390 тысяч человек будут сдавать ВНО. Фото: smartnews

В 2021 году на внешнее независимое оценивание зарегистрировались почти 390 тыс. участников.

Такое количество зарегистрированных лиц является одним из наибольших за последние годы. Об этом сообщил руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

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Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на предметы: украинский язык и литература (250 681), украинский язык (126 401), история Украины (298 972), математика (291 789).

Город Киев является лидером по количеству зарегистрированных участников.

Среди зарегистрированных - выпускники учреждений общего среднего образования, ученики заведений профессионально-технического образования, студенты ЗВО, выпускники прошлых лет.

В 2021 году абитуриенты могут составлять 5 предметов ВНО, 4 из них - ГНА в форме ВНО. Регистрация на ВНО/ГНА продолжалась с 1 февраля по 5 марта. Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая - химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география.