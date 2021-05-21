В Украине стартовало ВНО

21 мая начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первое тестирование будет по химии. На него зарегистрировались 12,7 тыс. человек, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.
Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели: 24 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам. 25 мая - тестирование по английскому языку, сообщает Министерство образования и науки Украины.
Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участникам ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Сама процедура предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.
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Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:
оригинала сертификата ВНО;
паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Украинский центр оценивания качества образования сообщает, что сегодня более 50% участников, зарегистрированных для участия в ВНО, не распечатали свои приглашения-пропуска. Участникам, которые намерены принять участие в тестировании, необходимо распечатать этот документ.
В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, участника не будет допущено до пункта проведения ВНО. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.
Что нужно иметь с собой на тестировании
Две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
бутылочку с питьевой водой без этикетки;
средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.
Вещи, которые не предусмотренные процедурой внешнего оценивания, участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.
МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правил социального дистанцирования.
Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.
В 2021 году на внешнее независимое оценивание зарегистрировались почти 390 тыс. участников. Такое количество зарегистрированных лиц является одним из наибольших за последние годы.
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