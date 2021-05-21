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пятница, 21 мая 2021 10:22

В Украине стартовало ВНО

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21 мая начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первое тестирование будет по химии. На него зарегистрировались 12,7 тыс. человек, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.

Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели: 24 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам. 25 мая - тестирование по английскому языку, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Автор: mon.gov.ua
  Первое ВНО начинается 21 мая
Первое ВНО начинается 21 мая

Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участникам ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Сама процедура предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

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Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата ВНО;

паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Украинский центр оценивания качества образования сообщает, что сегодня более 50% участников, зарегистрированных для участия в ВНО, не распечатали свои приглашения-пропуска. Участникам, которые намерены принять участие в тестировании, необходимо распечатать этот документ.

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, участника не будет допущено до пункта проведения ВНО. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

Что нужно иметь с собой на тестировании

Две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Вещи, которые не предусмотренные процедурой внешнего оценивания, участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правил социального дистанцирования.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

В 2021 году на внешнее независимое оценивание зарегистрировались почти 390 тыс. участников. Такое количество зарегистрированных лиц является одним из наибольших за последние годы.

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Дата
21
мая

Начали издавать "Украинский альманах"

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

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