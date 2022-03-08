ВНО не будет? Шкарлетт рассказал подробности учебного процесса и аттестации в 2022 году

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт рассказал об организации образовательного процесса в учебных заведениях. Фото - Минобразования

Тринадцатый день в Украине идет полномасштабная война. Государство-оккупант Россия ворвалась в мирную Украину и обстреливает города и цивильное население. Многие процессы в государстве происходят не так, как в мирное время. Это, в частности, касается обучения в школах и вузах. В настоящее время оно приостановлено. Однако впоследствии учебный процесс возобновится - он будет налажен согласно тому, насколько безопасен регион, где находятся ученики.

Об этом сообщил Министр образования и науки Сергей Шкарлетт. Пост разместили на странице Министерства Facebook.

"Образовательный процесс мы должны запустить, по крайней мере, хотя бы в тех регионах, где на сегодня это возможно и ситуация с безопасностью позволяет. Поэтому, в связи с тем, что в части регионов Украины сохраняется реальная угроза для жизни и здоровья мирных жителей, а в большинстве регионов по несколько раз в день объявляется воздушная тревога, рекомендуем после завершения каникул организовывать работу учебных заведений в зависимости от конкретной ситуации:

◾️ временная приостановка образовательного процесса (выполнение работниками учебных заведений мероприятий и задач, определенных военно-гражданской администрацией);

◾️организация образовательного процесса по дистанционной форме обучения или использованию ее элементов (по согласованию с военно-гражданской администрацией)", - отметил министр.

Для части учащихся предусмотрено дистанционное обучение, активно практиковавшееся во время локдауна.

"В местностях, где сегодня не ведутся активные боевые действия, продолжает стабильно работать интернет и там возможно организовать дистанционное обучение или использовать отдельные его элементы, в частности для учеников, эвакуированных с опасных территорий, рекомендовано начать образовательный процесс. Дети могут также самостоятельно использовать любой -какие электронные ресурсы, как общие, так и разработанные учебными заведениями, другими научными и методическими учреждениями", - написал Шкарлетт.

Дети украинцев, которые из-за боевых действий изменили место жительства, могут присоединиться к учебному процессу там. где будут находиться на время возобновления обучения.

"Важно! По согласию одного из родителей, дети, временно внутренне перемещенные, имеют возможность приобщиться к учебе в школе по месту временного проживания", - считает Сергей Шкарлетт.

Регионы, в которых ситуация особенно опасна, пока не будут возобновлять обучение.

"Там, где невозможно проводить образовательный процесс, особенно в регионах, где разрушена образовательная инфраструктура, происходят постоянные обстрелы, объявляется воздушная тревога, главное внимание следует сосредоточить на психологической поддержке детей. Вопрос преподавания учебного материала, в общем, может временно отойти на второй план.

После завершения военного положения такие учащиеся смогут в обычных, спокойных и безопасных условиях наверстать пропущенное. Для них будет выделено дополнительное время на освоение учебного материала и организована специальная помощь. Рекомендации по этому поводу Министерством уже разрабатываются", - подчеркнул министр.

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В 2022 не будут сдавать ЗНО?

Относительно того, как в 2022 году старшеклассники будут сдавать ВНО – министр подчеркнул. что алгоритм из-за военных действий будет изменен. В 2022 ВНО не будут сдавать.

"Объединив усилия с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины, образовательным и родительским сообществами выходим с предложением об однократном изменении алгоритмов относительно государственной итоговой аттестации для учащихся 11 класса и поступления в высшие образования Украины в 2022 году.

Учитывая правовой режим военного положения, вызванного военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить сложение государственной итоговой аттестации (ГНА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единственного профессионального вступительного испытания (ЕФВВ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам в 2022 году исключительно!" - подчеркнул министр.

Шкарлетт отметил, что отмена тестирований поможет уберечь подростков от существенного сттресса.

"Такое решение непростое, но необходимо! Ведь наша главная задача снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хотя бы как-то смягчить.

Отмена ВНО сегодня необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине, даже в такое трудное для нашей страны и общества время", - сообщил министр.

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