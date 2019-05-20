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понедельник, 20 мая 2019 22:30

Внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

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Внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса
Проект регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки. Фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект легализации медицинского каннабиса.

Проект называется "Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь". Он регулирует использования каннабиса для нужд медицины и науки, сообщает УНИАН.

Документ зарегистрирован сегодня под номером 10313.

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В списке инициаторов законопроекта - более 100 народных депутатов. Сейчас текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

30 января на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Оправдано такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да.

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