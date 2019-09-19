"Вместо Украины договариваться не будут" - Бессмертный

Роман Безсмертный: Украина сейчас настолько сильна в глазах наших соседей,

Без Украины Европа себя не защитит.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Роман Бессмертный.

"Украина сейчас настолько сильна в глазах наших соседей, ее действительно ценят. Особенно на Западе многие понимают, что без Украины Европа себя не защитит. Поэтому границу не прейдет. Но здесь очень важно, чтобы Украина себя правильно вела инициативно в позиции, в поведении. Вместо Украины договариваться не будут", - говорит Бессмертный.

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"Опасность идет только от Путина. Поэтому надо быть активными. Опережать Путина, навязываемые им идеи как канцлеру Меркель, так и президенту Макрону. Поэтому планы расширения нормандского формата, другие идеи позиционирования очень важны. Такое фонтанирование инициатив украинской властью является необходимым", - - считает эксперт.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна" от 19 сентября.