"Вместо 490 районов, появится 120 округов" - эксперт рассказал о децентрализации

Игорь Колиушко: надо принять закон о принципах административно-территориального устройства, внести изменения в Конституцию. Фото: Тарас Подолян

Децентрализация, которую предлагает команда Зеленского, - концепция 2014 года. Новая власть задекларировала, что поддерживает ее.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"Далее следует принять закон об основах административно-территориального устройства, внести изменения в Конституцию. Утвердить общины и новые единицы субрегионального уровня.

Эксперты выступали за термин "уезды" для субрегиональных админ-тер. единиц. Это соответствует нашей исторической традиции. Но "Слуги народа" хотят "округа". На мой взгляд это неудачная идея. "Округ" - многозначный термин. Есть военные, избирательные, прокурорские, госпитальные, образовательные округа. Если так назовем административно-территориальную единицу, будет путаница", - объясняет он.

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Сейчас предлагают ликвидировать районы, местные администрации заменить на префектуры, говорит Игорь Колиушко.

"Районы ликвидируют, их полномочия в основном передадут общинам. Вместо районов, которых в Украине 490, появиться где-то 120 - 130 уездов (или округов). Конечно, они будут значительно больше чем районы, но и функции их принципиально изменятся. Прежде всего они необходимы для размещения органов исполнительной власти.

Префектура не будет исполнительным органом местного самоуправления. Областные и уездные советы будут иметь свои исполкомы. Префект будет реализовывать три функции: надзор за законностью действий органов местного самоуправления, координация работы территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, а также координация всех органов публичной администрации в условиях чрезвычайного положения. Префект будет представлять правительство на этой территории, имея прямые связи с Кабмином и президентом", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.