"Вместо 490 районов, появится 120 округов" - эксперт рассказал о децентрализации

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 405
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 279
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2538
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 7677
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1944
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4770
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2187
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
5
8
3
6
14
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
&quot;Красные линии для Зе&quot;: На Майдане собрались на всеукраинское вече
"Красные линии для Зе": На Майдане собрались на всеукраинское вече
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Видео
Все видео
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура
Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура
Путин пытается купить дешевым газом популистскую украинскую власть и жадных олигархов
Путин пытается купить дешевым газом популистскую украинскую власть и жадных олигархов
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 405
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2106
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10476
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2682
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2808
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 153
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
четверг, 12 декабря 2019 20:23

"Вместо 490 районов, появится 120 округов" - эксперт рассказал о децентрализации

  Комментировать
&quot;Вместо 490 районов, появится 120 округов&quot; - эксперт рассказал о децентрализации
Игорь Колиушко: надо принять закон о принципах административно-территориального устройства, внести изменения в Конституцию. Фото: Тарас Подолян

Децентрализация, которую предлагает команда Зеленского, - концепция 2014 года. Новая власть задекларировала, что поддерживает ее.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"Далее следует принять закон об основах административно-территориального устройства, внести изменения в Конституцию. Утвердить общины и новые единицы субрегионального уровня.
Эксперты выступали за термин "уезды" для субрегиональных админ-тер. единиц. Это соответствует нашей исторической традиции. Но "Слуги народа" хотят "округа". На мой взгляд это неудачная идея. "Округ" - многозначный термин. Есть военные, избирательные, прокурорские, госпитальные, образовательные округа. Если так назовем административно-территориальную единицу, будет путаница", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ставят окна в школах и кладут на депозит" - на что не стоит тратить деньги местных бюджетов

Сейчас предлагают ликвидировать районы, местные администрации заменить на префектуры, говорит Игорь Колиушко.

"Районы ликвидируют, их полномочия в основном передадут общинам. Вместо районов, которых в Украине 490, появиться где-то 120 - 130 уездов (или округов). Конечно, они будут значительно больше чем районы, но и функции их принципиально изменятся. Прежде всего они необходимы для размещения органов исполнительной власти.
Префектура не будет исполнительным органом местного самоуправления. Областные и уездные советы будут иметь свои исполкомы. Префект будет реализовывать три функции: надзор за законностью действий органов местного самоуправления, координация работы территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, а также координация всех органов публичной администрации в условиях чрезвычайного положения. Префект будет представлять правительство на этой территории, имея прямые связи с Кабмином и президентом", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вместо 490 районов, появится 120 округов" - эксперт рассказал о децентрализации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

"Брак за сутки": сколько развелось пар, которые поженились в спешке

Отменили наказание за гомосексуальность

В Украине основали новую службу

Поединок Кличко оживился после финального гонга

Ценность украинского храма признали в мире

Показали новый вид связи

Кто в большей опасности перед бронхиальной астмой

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 64648
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 29512
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 11268
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
8
 Просмотров: 10134
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 9630
Общество
Трамп заявил, что ЕС недостаточно помогает Украине
Трамп заявил, что ЕС недостаточно помогает Украине Просмотров: 81
В Фонде соцстрахования из-за воровства и коррупции годами был хронический дефицит средств - эксперт
В Фонде соцстрахования из-за воровства и коррупции годами был хронический дефицит средств - эксперт Просмотров: 288
За пропагандистами из России будет следить СБУ
За пропагандистами из России будет следить СБУ Просмотров: 270
Бездомные регистрировать место проживания по адресу заведений соцзащиты
Бездомные регистрировать место проживания по адресу заведений соцзащиты Просмотров: 180
Задержали подозреваемых в убийстве Шеремета
Задержали подозреваемых в убийстве Шеремета Просмотров: 1998
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
Адвокат Порошенко прокомментировал открытие нового дела
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
Голосов: 47514
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua