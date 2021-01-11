Власть так и не смогла найти свой стиль управления - Мартыненко

В этом году продлится поиск людей на должности в областях. Фото: Reuters

Пандемия стала наиболее масштабным событием 2020 года.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Мы с ней справляемся как неорганизованное государство с кризисом управления. Но, честно говоря, и развитые страны со стабильными институтами борются не слишком эффективно. Чем демократичнее страна, тем труднее. Это не означает, конечно, ошибочность идеи демократии, но говорит о том, что в любой системы есть недостатки.

Нам на руку, что украинцы немобильны. Люди не выезжают за пределы области годами, имеют ограниченный круг общения, поэтому мы несколько лучшую эпидемиологической ситуации, чем в других восточноевропейских государствах", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский дал срочное задание правительству

По его словам, во внутренней политике было много шума, но мало существенных изменений.

"Начиналось все важным законом о земле. Остальные решений не были столь же весомыми. Главные основные изменения власть принимала 2019-го во время турборежима. В 2020 году она пыталась найти свой стиль управления страной. Не удалось.

В этом году продлится поиск людей на должности в областях. Местные выборы закрепили роль городских голов как серьезного института. Это был реальный шаг к децентрализации. Там, на местах, увеличилось количество денег, появились или подтвердили свою роль лидеры народного доверия. В этих условиях может идти речь и об определенной дезинтеграцию страны. Вряд ли это угрожает ее существованию, но горизонтальные связи будут значить больше за управленческую вертикаль", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

2020-й был первым полным годом после президентских и парламентских выборов.