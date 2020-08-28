Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош

Ярош изложил свою позицию относительно обстрела микроавтобуса в Харькове. Фото: Соцсети

Нападение на автобус с членами группировки "Патриоты - за жизнь" вызван заигрыванием действующей власти с пророссийскими политическими силами и организациями.

"Когда государство не выполняет функций зазимок национальных интересов, тогда государственный аппарат превращается из инструмента защиты народа в инструмент угнетения того же народа. Патриоты, которые решились на такое действие, во имя воюющей с московской империей Украины, заслуживают не наказания, а награду. Если же власть и в дальнейшем будет терпеть реваншистские и антигосударственные бандформирования, типа ОПЗЖ, ПШ и т.д., она потеряет всякую свою легитимность и это приведет к ее замене", - написал украинский общественный и политический деятель Дмитрий Ярош в Фейсбук.

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27 августа на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты - за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. В своем видеообращении нардеп обвинил в нападении членов Нацкорпуса, однако в политсиле опровергли свою причастность к этому. Ранения получили два человека, они госпитализированы. Погибших нет. Правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Их остановили в Красноградском районе Харьковской области.