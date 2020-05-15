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пятница, 15 мая 2020 20:23

Власть использует карантин для собственной выгоды

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Власть использует карантин для собственной выгоды
Евгений Быстрицкий: Важно найти корни нападений на общественных активистов. Фото: Тарас Подолян

Власть использует страх общества, чтобы ограничивать гражданские свободы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Евгений Быстрицкий.

"На эту мысль наталкивают две ситуации. Первая - дело с пленками Ермака (депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видео, на котором брат председателя Офиса президента Андрея Ермака Денис предлагает устроить кандидатов на государственные должности. -Gazeta.ua). Президент не отреагировал на скандал. Думают, на фоне карантина пройдет.
Второе - дело Екатерины Гандзюк (Офис генпрокурора передает его в суд. Активисты настаивают, что обвинение не имеет достаточно доказательств, чтобы наказать заказчиков. Мол, так дело "сливают". -Gazeta.ua). Важно найти корни нападений на гражданских активистов, если власть хочет быть не просто слугой, а вести страну. Потому подобное, как и ситуация с общественным активистом Стерненко - это крайняя точка. Означает, что в государстве что-то радикально не так", - объясняет эксперт.

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По его словам, стремление быстро завершить дело Гандзюк не мотивировано желанием решить проблему.

"Это неумение прислушиваться к общественности, сотрудничать с ней. Зеленский и его команда пришли под лозунгами народовластия. Говорили о государстве в смартфоне. Идея была в том, чтобы представители власти через технические средства могли напрямую общаться с гражданами. Проводить быстрые референдумы и опросы. Однако, эта схема не работает. Она не учитывает существования общественных организаций, общественных движений, которые способны выявлять и решать проблемы. На уровне парламента тоже нет коммуникации с независимым экспертным и аналитическим средой. На этапе реформирования страны это важно ", - добавляет философ.

Полное интервью с Евгением Быстрицким читайте в журнале "Країна".

С 11 мая ослабили карантин. В частности позволили прогулки в парках, работу салонов красоты, террас заведений общественного питания.

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