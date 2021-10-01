Владимиру-Волынскому хотят вернуть историческое название

Городской совет Владимира-Волынского хочет вернуть городу историческое название "Владимир". Фото: pershyj.com

Городской совет Владимира-Волынского Волынской области хочет вернуть городу историческое название - Владимир, отбросив часть - Волынский. Ее начали использовать в Российской империи, чтобы не путать с другим городом в России.

За такое решение в пятницу, 1 октября, проголосовали все, кроме одного депутата, сообщили на сайте совета.

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"Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимир, без прицепа, выдуманного россиянами", - прокомментировал это решение депутат Верховной Рады и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Окончательно же переименовать город должна Верховная Рада. Когда это будет - неизвестно.

Впервые название Владимир-Волынский встречается в Полном собрании законов Российской империи от 1911 года, где таким образом подчеркивали, что город тогда был в Волынской губернии. Попытки переименовать Владимир-Волынский делали еще с 1990-х, но тогда решение не поддержали местные власти. Авторы инициативы исходили из того, что приставка Волынский больше не нужна, ведь в Украине нет других городов с названием Владимир.