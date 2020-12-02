Владимир Балух впервые после избиения написал в соцсети и опубликовал фото

Бывший политзаключенный Владимир Балух второй месяц находится на лечении-реабилитации. Фото: facebook.com/Владимир Балух

Бывший политзаключенный Владимир Балух второй месяц находится на лечении-реабилитации в центре нейрореабилитации NODUS.

Впереди у него очередная операция. Об этом рассказал в первой после жестокого избиения Facebook-заметке.

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"Пользуясь моментом выхода в публичное пространство, спасибо всем, кто искренне болел, молился, верил, помогал, приобщался. В том числе благодаря вам я жив и уверенно двигаюсь к выздоровлению! Заранее хочу предупредить, что временно, на время лечения и реабилитации, если и буду появляться здесь, то очень редко. Заранее благодарю за понимание!", - написал он.

В Киеве избили крымского активиста и бывшего политзаключенного Кремля 49-летнего Владимира Балуха. Его нашла прохожая в Гидропарке днем ​​8 сентября. У Владимира была черепно-мозговая травма. Сломанные ключица и рука. Ему сделали операцию на голове и перевели в реанимацию. Состояние было тяжелое. Сколько он был без сознания после зверского избиения - неизвестно.