"ВКонтакте" похвасталась, что обошла блокировку в Украине. Минкульт отреагировало

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на сообщение российской соцсети "ВКонтакте", которая призвала украинцев "пользоваться VK как прежде, без всяких VPN". Ткаченко поручил проверить эту информацию и подготовить решение о дальнейшей блокировке данной соцсети.

Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания на должности, сообщил "Укринформ".





Автор: с официального Facebook- страницы Александра Ткаченко Министр не уточнил, какие меры противодействия сейчас обсуждаются

"Как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, соответствует ли она действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", - сказал Ткаченко

По словам министра, проблема проникновения дезинформации с "ВКонтакте" или российских телеканалов действительно весомая.

"Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий, надеюсь, что он будет реализован", - добавил Ткаченко.

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В марте 2017-го пятый президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях относительно 1228 физических и 468 юридических лиц из Российской Федерации. Санкции предусматривают блокирование в интернете российских соцсетей, сайтов. За нарушение запрета операторами и провайдерами предусмотрены штрафы.