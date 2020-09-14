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понедельник, 14 сентября 2020 17:14

"ВКонтакте" похвасталась, что обошла блокировку в Украине. Минкульт отреагировало

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на сообщение российской соцсети "ВКонтакте", которая призвала украинцев "пользоваться VK как прежде, без всяких VPN". Ткаченко поручил проверить эту информацию и подготовить решение о дальнейшей блокировке данной соцсети.

Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания на должности, сообщил "Укринформ".

Автор: с официального Facebook- страницы Александра Ткаченко
  Министр не уточнил, какие меры противодействия сейчас обсуждаются
Министр не уточнил, какие меры противодействия сейчас обсуждаются

"Как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, соответствует ли она действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", - сказал Ткаченко

По словам министра, проблема проникновения дезинформации с "ВКонтакте" или российских телеканалов действительно весомая.

"Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий, надеюсь, что он будет реализован", - добавил Ткаченко.

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В марте 2017-го пятый президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях относительно 1228 физических и 468 юридических лиц из Российской Федерации. Санкции предусматривают блокирование в интернете российских соцсетей, сайтов. За нарушение запрета операторами и провайдерами предусмотрены штрафы.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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