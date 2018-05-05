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суббота, 05 мая 2018 17:57

Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
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Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук
Фото: соцсети
Нардеп от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Хлань
Лидер Солидарности Валентин Наливайченко
Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик
Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик

Чиновники, народные депутаты, лидеры и представители украинских партий распространяют в сети снимки с посевных - в деловых костюмах, рубашках, вышиванках, с полевым реквизитом в руках.

Во время посевной представители активно посещают украинские села и делают фотоснимки по проведению полевых работ. Среди них - нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, председатель Аграрной партии Виталий Скоцик, лидер "Справедливости" Валентин Наливайченко. Подборку фото опубликовало издание agroinsider.com.ua.

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Затяжные мелкие дожди сентября и октября станут серьезной проблемой при сборе кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Урожая подсолнечника может не быть. Подсолнечник может почти полностью уничтожить серая гниль. Хорошо родит овощи - овощи и фрукты. Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань.

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