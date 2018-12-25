Вилкул и Добкин прокомментировали российские санкции

Добкин послал россиян.

Нардепы из "Оппоблока" Александр Вилкул и Михаил Добкин отреагировали на внесение в санкционный список РФ, обнародованный российским правительством 25 декабря.

Это "попытка напугать, но страха нет", написал в своем Facebook Вилкул.

"Меня это не задевает ни политически, ни экономически. У меня там нет, в отличие от президента (Петра Порошенко - ред.) ни бизнеса, ни имущества .... Нет сомнения, что он (санкционный список - ред.) составлялся в Украине. На Банковой. С активным участием наших бывших коллег, которые были исключены из фракции. В него дополнительно внесли всех членов "Оппозиционного блока", которые не согласились играть по правилам Бойко и Медведчука, которые были написаны не в нашей стране", - заявил Вилкул.

Он добавил, что "Оппоблок" определился с кандидатом в президенты, "и это не Бойко".

В свою очередь Добкин заявил: "Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в Верховной Раде и назвать это защитой интересов российского государства и граждан РФ? Маразм крепчает. Идите на **р со своими санкциями! ДБЛЫ БЛ**".

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25 декабря премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым санкционный список в отношении украинских юридических и физических лиц расширен более чем на 200 пунктов. В документе отмечается, что специальные экономические меры будут применяться "в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц". В обновленный санкционный список внесены экс-нардеп от "Партии регионов" Борис Колесников и действующие нардепы Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин, которые не вошли в новое объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" и другие.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.