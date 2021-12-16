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четверг, 16 декабря 2021 11:07

"Вика родилась с начальной гипоксией" - мать умоляет о помощи на пересадку почки ребенка

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Автор: Фото предоставлено Витой Лазаревой
  Виктория Лазарева, 1,1 года, из города Ирпень в Киевской области имеет врожденный порок обеих почек, хроническую почечную недостаточность IV степени. На трансплантацию органа требуется $65 тыс.
Виктория Лазарева, 1,1 года, из города Ирпень в Киевской области имеет врожденный порок обеих почек, хроническую почечную недостаточность IV степени. На трансплантацию органа требуется $65 тыс.

1-летняя Виктория Лазарева из города Ирпень в Киевской области имеет врожденный порок обеих почек, хроническую почечную недостаточность IV степени. Нужна трансплантация органа. Ее стоимость составляет $65 тыс.

"Вика является одной из близнецов. У второго ребенка была патология, несовместимая с жизнью. Хотя в период беременности нас уверяли, что с этим плодом тоже все хорошо. Врачи судили по анализам. Однако роды были преждевременными, – рассказала Gazeta.ua мать Вита Лазарева. – Обнаружили, что дети поздно начали делиться из яйцеклетки. Был риск, что задавят друг друга пуповиной. В семь месяцев мне сделали кесарево сечение. Девочки уже переплелись пуповиной. Первая прожила два часа. Вика родилась с начальной гипоксией. Под глазами синяки. На девятый день нас перевели в "Охматдет", с показателями креатинина в 440 при норме 50. Мы прошли массу обследований и продолжительное лечение. Вес Вики тогда был 1,8 кг. Тогда нам поставили врожденную почечную недостаточность четвертой степени. А институт Шалимова направил на трансплантацию почки в Белорусь. Операцию можно будет делать, когда Вика будет весить 10 кг. Сейчас его вес составляет 7,5 кг. Тогда выставят и счёт. Стоимость трансплантации составляет 65 тысяч долларов. Нам советовали Италию, но там пересадка стоит 88 тысяч евро. Для нас даже 65 тысяч долларов нереальная сумма. Поэтому умоляем о помощи и обращаемся ко всем небезразличным людям подарить нашей дочери шанс на жизнь".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7520 1207 0663 или
4731 2196 4103 4651 (Лазарева Вита Анатольевна).

Автор: Любовь Карнарук
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Дата
16
декабря

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